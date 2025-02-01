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Общество

13 человек заболели гепатитом А в Нижегородской области с начала года

03 февраля 2025 11:42  [145] Общество

Тринадцать случаев заражения гепатитом А зафиксировано в Нижегородской области с начала 2025 года. А в 2024-м в регионе было зафиксировано четыре случая заражения вирусным гепатитом Е.

Как сообщается в Telegram-канале "Бокал прессека", региональный минздрав  призвал медиков и СМИ усилить информационную работу по профилактике этих заболеваний среди населения.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гепатитами А и Е в 2023 году выросла на 32%, а в 2024 года - на 13%.

Вирусные гепатиты А и Е имеют схожие симптомы и вызывают воспаление печени. Заражение чаще всего происходит через загрязнённую воду и грязные руки при контакте с заражёнными продуктами.

Для профилактики этих заболеваний необходимо регулярно мыть руки, тщательно мыть фрукты и овощи, пить только бутилированную или кипячёную воду, избегать использования общей посуды и столовых приборов.

Гепатит А проявляется через 28 дней после заражения, а гепатит Е — от 14 до 60 дней. У больных пропадает аппетит, появляется слабость и усталость, повышается температура. Кроме того, у больных может наблюдаться пожелтение слизистых оболочек, кожных покровов, изменение цвета кала и мочи, что связано с нарушением обмена билирубина.

Ранее сообщалось, что тяжелые случаи менингита зафиксированы в Нижегородской области.

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Теги:
Здоровье Медицина и здоровье
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