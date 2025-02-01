Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2025 году

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В течение 2025 года в Нижнем Новгороде запланирован снос более 20 многоквартирных домов, признанных аварийными. Адреса зданий, подлежащих демонтажу, предоставили НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.
Перечень домов, которые планируется демонтировать:
Ленинский район
- ул. Дружбы, 16
- ул. Гончарова, 22
- ул. Матросская, 5А
Московский район
- Бурнаковский проезд, 12
- ул. Коммуны, 40
- ул. Героя Рябцева, 6, 10, 24
- пр. Героев, 6
Канавинский район
- ул. Приокская, 35
- ул. Зеленодольская, 120, 121
- ул. Узбекская, 13
- ул. Знаменская, 1
- ул. Лесохимиков, 3
Сормовский район
- ул. 8 Марта, 23
- ул. Беломорская, 4
Советский район
- ул. Агрономическая, 185
- 2-я Оранжерейная, 1
- ул. Светлогорская, 7/1
- ул. Республиканская, 20б
Работы по сносу зданий будут проводиться в течение года.
Ранее сообщалось, что дом на улице Давыдова в Нижнем Новгороде изымают под снос.
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