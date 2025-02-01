Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2025 году Общество

Фото: "Яндекс Карты" В течение 2025 года в Нижнем Новгороде запланирован снос более 20 многоквартирных домов, признанных аварийными. Адреса зданий, подлежащих демонтажу, предоставили НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры. Перечень домов, которые планируется демонтировать: Ленинский район

- ул. Дружбы, 16

- ул. Гончарова, 22

- ул. Матросская, 5А Московский район

- Бурнаковский проезд, 12

- ул. Коммуны, 40

- ул. Героя Рябцева, 6, 10, 24

- пр. Героев, 6 Канавинский район

- ул. Приокская, 35

- ул. Зеленодольская, 120, 121

- ул. Узбекская, 13

- ул. Знаменская, 1

- ул. Лесохимиков, 3 Сормовский район

- ул. 8 Марта, 23

- ул. Беломорская, 4 Советский район

- ул. Агрономическая, 185

- 2-я Оранжерейная, 1

- ул. Светлогорская, 7/1

- ул. Республиканская, 20б Работы по сносу зданий будут проводиться в течение года. Ранее сообщалось, что дом на улице Давыдова в Нижнем Новгороде изымают под снос.

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