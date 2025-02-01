ВАЗ сбил насмерть 84-летнего пешехода в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГИБДД по Нижнему Новгороду

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошло смертельное ДТП. 31 января 2025 года в 10:55 на улице Лескова, у дома №60, водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

За рулем находился 24-летний водитель, автомобиль имел тонированные стекла. В результате удара 84-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу №13, однако позже скончался в медицинском учреждении.

Госавтоинспекция Нижнего Новгорода в очередной раз призывает водителей соблюдать скоростной режим, особенно в жилых районах и на пешеходных переходах, чтобы избежать подобных трагедий.