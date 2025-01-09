Еще один участник ДТП на М-7 под Нижним Новгородом умер в больнице Происшествия

Врачи Кстовской центральной районной больницы оказывают помощь пострадавшему в утреннем ДТП на трассе М-7.

Как сообщил редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, участник автоаварии получил травмы средней тяжести. В настоящее время он проходит лечение в травматологическом отделении больницы.

Однако, к сожалению, два человека погибли: первый умер прямо на месте происшествия, а второй скончался позже в реанимационном отделении.

Небольшой рост ДТП с детьми зафиксирован в Нижегородской области в 2024 году.

Также сообщалось, что пять человек пострадали в массовой аварии в Сергачском районе.