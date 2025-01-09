Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
31 января 2025 15:21  [67] Еще один участник ДТП на М-7 под Нижним Новгородом умер в больнице
31 января 2025 14:50  [132] Сгоревший особняк Вагина в Нижнем Новгороде законсервировали
31 января 2025 14:36  [120] 41-летний мужчина погиб на пожаре в Приокском районе
31 января 2025 13:49  [142] Нижегородец зарезал знакомого в подвале на улице Невзоровых
31 января 2025 13:29  [148] Мошенники украли 7,5 млн рублей у работающей в нижегородском театре пенсионерки
31 января 2025 12:59  [278] Главу одной из структур "Росатома" задержали за мошенничество в Нижнем Новгороде
31 января 2025 11:34  [198] 200 человек эвакуировали из нижегородского ТЦ "Жар-Птица"
31 января 2025 10:33  [260] Гигантская пробка образовалась из-за смертельного ДТП на М-7 в Кстовском округе
31 января 2025 09:00  [238] Против четырех нижегородцев завели дело за содействие нелегальной миграции
30 января 2025 20:39  [407] 87-летний курильщик заживо сгорел в Нижегородской области
Происшествия

Еще один участник ДТП на М-7 под Нижним Новгородом умер в больнице

31 января 2025 15:21  [67] Происшествия

Врачи Кстовской центральной районной больницы оказывают помощь пострадавшему в утреннем ДТП на трассе М-7.

Как сообщил редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, участник автоаварии получил травмы средней тяжести. В настоящее время он проходит лечение в травматологическом отделении больницы.

Однако, к сожалению, два человека погибли: первый умер прямо на месте происшествия, а второй скончался позже в реанимационном отделении.

Небольшой рост ДТП с детьми зафиксирован в Нижегородской области в 2024 году.

Также сообщалось, что пять человек пострадали в массовой аварии в Сергачском районе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Кстово
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2025 14:46  [568] Названы 8 округов Нижегородской области с наибольшим числом смертельных ДТП
30 января 2025 13:33  [353] Число ДТП в Нижегородской области снизилось почти на 2% за год
26 января 2025 15:46  [770] Пять человек пострадали в массовой аварии в Сергачском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph