"Школа 800" изменит правила посещения туалета после шумихи в соцсетях Общество

Фото: Кира Мишина

Памятки с угрозами лишить туалетной бумаги в нижегородской "Школе 800" уберут после публикаций в соцсетях. "Открытый Нижний" получил комментарий образовательного учреждения.

С самого утра 3 февраля по сети "гуляет" фото правил поведения в школьном туалете. В частности, детям запрещено прыгать, вставать на унитазы ногами; бросать в унитаз посторонние предметы, использовать туалетную бумагу не по назначению, курить в уборной и собираться в туалете для бесед ("это попросту негигиенично!").

Внизу составители памятки указали, что в случае нарушения правил администрация оставляет за собой право убрать туалетную бумагу из туалетов.

Общественность посчитала, что санкции к непослушным детям слишком жесткие. По всей видимости, так решили и в АНОО "Школа 800".

Как выяснило НИА "Нижний Новгород", после шумихи в соцсетях с сотрудником, утвердившим эту памятку, провели беседу. Скоро памятки заменят.

"Школа в полной мере обеспечена санитарно-гигиеническими средствами", - уточнили представители образовательного учреждения, отвечая на запрос нашего информагентства.