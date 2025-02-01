Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2025 17:00  [66] Глеб Никитин вручил нижегородским ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы"
03 февраля 2025 16:50  [88] Контроль за работой маршрута А-318 усилят в Нижнем Новгороде
03 февраля 2025 16:38  [73] Глеб Никитин: "Важно не только быстро реагировать на ЧП, но и минимизировать ущерб от ЧС"
03 февраля 2025 16:29  [116] Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2025 году
03 февраля 2025 16:12  [119] В Ветлуге простятся с погибшим в ходе спецоперации Сергеем Пчелиным
03 февраля 2025 15:58  [143] 6,6 тысячи нижегородцев обратились в скорую из-за магнитных бурь в выходные
03 февраля 2025 15:45  [385] "Школа 800" изменит правила посещения туалета после шумихи в соцсетях
03 февраля 2025 15:36  [124] Мужчины становятся основными потребителями бьюти-услуг
03 февраля 2025 14:48  [131] Авиакомпания AZAL временно прекратила полёты из Баку в Астрахань
03 февраля 2025 14:35  [146] Нижегородцы получат проиндексированные детские пособия за январь в начале февраля
Общество

"Школа 800" изменит правила посещения туалета после шумихи в соцсетях

03 февраля 2025 15:45  [385] Общество

Фото: Кира Мишина

Памятки с угрозами лишить туалетной бумаги в нижегородской "Школе 800" уберут после публикаций в соцсетях. "Открытый Нижний" получил комментарий образовательного учреждения.

С самого утра 3 февраля по сети "гуляет" фото правил поведения в школьном туалете. В частности, детям запрещено прыгать, вставать на унитазы ногами; бросать в унитаз посторонние предметы, использовать туалетную бумагу не по назначению, курить в уборной и собираться в туалете для бесед ("это попросту негигиенично!").

Внизу составители памятки указали, что в случае нарушения правил администрация оставляет за собой право убрать туалетную бумагу из туалетов.

Общественность посчитала, что санкции к непослушным детям слишком жесткие. По всей видимости, так решили и в АНОО "Школа 800".

Как выяснило НИА "Нижний Новгород", после шумихи в соцсетях с сотрудником, утвердившим эту памятку, провели беседу. Скоро памятки заменят.

"Школа в полной мере обеспечена санитарно-гигиеническими средствами", - уточнили представители образовательного учреждения, отвечая на запрос нашего информагентства.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Социальные сети Школа 800
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph