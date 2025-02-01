Перевозчиков на два маршрута ищут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

"Центр развития транспортных систем" региона объявил конкурс по выбору перевозчиков на муниципальные маршруты А-55 и А-94 в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок 3 февраля.

По условиям конкурсной документации, будущий победитель обязуется обеспечить регулярные перевозки пассажиров и багажа на А-55 и А- 94 по регулируемым тарифам в границах городского округа город Нижний Новгород.

Начальная цена контракта на А-55 составляет 457 тыс. рублей а на А-94 - 417 тыс. рублей.

На муниципальном маршруте А-94 до 31 декабря 2025 года объем выполненных работ составит 745 тыс. км, а на А-55 - 761 тыс. км. В обоих случаях подрядчик обязуется контролировать расписание и интервальность движения автобусов в ежедневном режиме.

Заявки принимаются до 10 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что нового перевозчика ищут для нижегородского маршрута А-36.