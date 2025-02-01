Врачи предупредили о риске внезапной смерти при приеме популярного антибиотика Общество

Антибиотик азитромицин может повышать риск внезапной сердечно-сосудистой смерти. Об этом сообщил главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По данным Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России, у взрослых, принимавших этот препарат, вероятность внезапной смерти увеличивается в два раза. Особенно высок риск в первые пять дней лечения.

Медики рекомендуют пациентам с предрасположенностью к удлинению интервала QT пройти ЭКГ перед началом терапии азитромицином.

Производителям препарата уже рекомендовано обновить инструкции, добавив информацию о новой побочной реакции.

Ранее нижегородцев предупредили о риске заражения чесоткой в школах и транспорте.

Также нижегородцев предупреждали о смертельной опасности снюсов и спайсов.