В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2025 09:26  [67] Глеб Никитин провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы
04 февраля 2025 09:25  [126] Курящий пассажир устроил драку в нижегородском автобусе
04 февраля 2025 09:06  [239] Врачи предупредили о риске внезапной смерти при приеме популярного антибиотика
04 февраля 2025 08:51  [122] Прокурор потребовал очистить сточные воды, сбрасываемые в реку Шемлей
04 февраля 2025 08:43  [140] Медики дали рекомендации, как пережить высокое атмосферное давление
04 февраля 2025 07:30  [463] Перевозчиков на два маршрута ищут в Нижнем Новгороде
04 февраля 2025 07:00  [1045] НГТУ сообщил о смерти 53-летнего преподавателя Вячеслава Щербакова
03 февраля 2025 20:31  [295] Более 200 мероприятий ждет нижегородцев в честь 80-летия Победы в 2025 году
03 февраля 2025 18:12  [232] "Тепло для Героя": нижегородцы поздравят российских военнослужащих с Днем защитника Отечества
03 февраля 2025 18:01  [298] НОФ хочет взыскать с детской больницы в Нижнем Новгороде 151 млн рублей
Общество

Врачи предупредили о риске внезапной смерти при приеме популярного антибиотика

04 февраля 2025 09:06  [239] Общество

Антибиотик азитромицин может повышать риск внезапной сердечно-сосудистой смерти. Об этом сообщил главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.  

По данным Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России, у взрослых, принимавших этот препарат, вероятность внезапной смерти увеличивается в два раза. Особенно высок риск в первые пять дней лечения.  

Медики рекомендуют пациентам с предрасположенностью к удлинению интервала QT пройти ЭКГ перед началом терапии азитромицином.  

Производителям препарата уже рекомендовано обновить инструкции, добавив информацию о новой побочной реакции.

Ранее нижегородцев предупредили о риске заражения чесоткой в школах и транспорте.

Также нижегородцев предупреждали о смертельной опасности снюсов и спайсов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье лекарства Медикаменты
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2025 08:43  [140] Медики дали рекомендации, как пережить высокое атмосферное давление
30 января 2025 15:28  [604] Ученые ННГУ разработали инновационный препарат для лечения рака кожи
27 января 2025 13:20  [663] Врачи фиксируют рост случаев рака полового члена у нижегородцев
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph