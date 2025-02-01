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Происшествия

51-летняя женщина пострадала в ДТП с трамваем в Нижнем Новгороде

03 февраля 2025 20:53  [103] Происшествия

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Трамвай и легковушка столкнулись на Комсомольской площади Нижнего Новгорода вечером 3 февраля. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным правоохранителей, авария с электротранспортом произошла примерно в 18:10. Водитель "Лада Гранта" не пропустил трамвай, хотя должен был. В результате случилось ДТП, в котором пострадала 51-летняя пассажирка отечественного авто. Женщину на скорой доставили в больницу.

В полиции уточнили, что пассажиры трамвая к врачам не обращались. 

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии. 

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Теги:
ДТП Трамвай
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