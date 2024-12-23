Инвестпредложение по приспособлению ОКН под отели разработали в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области (КРНО) разработала пакетное инвестиционное предложение для использования объектов культурного наследия под гостиничный бизнес, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам генерального директора КРНО Игоря Ищенко, номерной фонд в регионе пополняется, но не так быстро как растет турпоток. Эффективным решением этой проблемы может стать приспособление объектов культурного наследия под гостиницы. С помощью "коробочного" предложения и консультаций со стороны Корпорации развития предприниматели могут значительно быстрее реализовать такой проект.

Для инвесторов доступно девять мер государственной поддержки, разработанных управлением государственной охраны ОКН Нижегородской области и региональным министерством имущественных и земельных отношений, среди которых субсидии на возмещение затрат по сохранению ОКН, налоговые льготы и льготное кредитование.

Среди преимуществ создания гостиниц в объектах культурного наследия, эксперты называют повышенный интерес туристов к проживанию в исторических зданиях, расположение вблизи других достопримечательностей, льготные условия аренды объекта или земельного участка, а также возможность предоставления дополнительных услуг, например, проведения экскурсий и мастер-классов.

План реализации инвестиционного проекта с помощью "коробочного" предложения состоит из шести этапов: изучение документов территориального планирования и требований к режиму использования земель в границах зон охраны ОКН, получение в управлении Госохраны ОКН задания на проектирование, разработку проекта приспособления, прохождение необходимых экспертиз, согласование проекта, получение в органе охраны ОКН разрешения на выполнение работ и непосредственно проведение работ по созданию гостиницы.

В настоящее время в регионе доступно девять объектов культурного наследия для создания гостиниц в четырех муниципалитетах: Большемурашкинском, Лысковском, Лукояновском и Павловском муниципальных округах.

Ранее сообщалось, что гостиницу планируется открыть в старинной усадьбе в Чкаловске.