Афера в мессенджере отправила нижегородку в колонию на 6 лет Происшествия

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода приговорена к шести годам лишения свободы за мошенничество. Суд установил, что она похитила более 2 млн рублей, обманув покупателей в мессенджере.

Осужденная создала публичную группу, в которой предлагала к продаже продукты питания и бытовую химию. Заказы принимались через переписку, а покупатели должны были вносить предоплату в полном объеме.

Получив деньги, женщина не собиралась выполнять обязательства и не передавала оплаченные товары. Все поступившие средства она присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

В результате мошеннической схемы пострадало множество людей, а общий ущерб превысил 2 млн рублей. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде шести лет колонии.