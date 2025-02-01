Нижегородец лишился почти 16 тысяч рублей при покупке щенка

Житель Нижнего Новгорода лишился денег при попытке купить щенка через интернет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Цена показалась молодому человеку подходящей, и он решил купить питомца онлайн. За доставку собаки из другого региона покупатель согласился заплатить 5 тысяч рублей. Спустя две недели продавец сообщил, что щенок уже прибыл в Нижний Новгород и нужно перевести на указанный счет всю сумму, чтобы забрать пушистого друга.
Покупатель перевёл на неизвестный банковский счёт около 11 тысяч рублей, но так и не увидел щенка. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 20-летняя нижегородка перевела мошенникам с родительских счетов более 3,7 млн рублей. Также сообщалось, что мошенники украли 7,5 млн рублей у работающей в нижегородском театре пенсионерки.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+