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Происшествия

Нижегородец лишился почти 16 тысяч рублей при покупке щенка

04 февраля 2025 12:49  [78] Происшествия

Житель Нижнего Новгорода лишился денег при попытке купить щенка через интернет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Цена показалась молодому человеку подходящей, и он решил купить питомца онлайн. За доставку собаки из другого региона покупатель согласился заплатить 5 тысяч рублей. Спустя две недели продавец сообщил, что щенок уже прибыл в Нижний Новгород и нужно перевести на указанный счет всю сумму, чтобы забрать пушистого друга.

Покупатель перевёл на неизвестный банковский счёт около 11 тысяч рублей, но так и не увидел щенка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 20-летняя нижегородка перевела мошенникам с родительских счетов более 3,7 млн рублей. Также сообщалось, что мошенники украли 7,5 млн рублей у работающей в нижегородском театре пенсионерки.

 

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Теги:
Мошенничество Собаки Уголовное дело
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