Нижегородцев предупредили о мошенниках, пишущих от лица РЖД Общество

Мошенники начали практиковать новую схему обмана в России. Они выдают себя за сотрудников РЖД и пишут пользователям во "ВКонтакте". Об этом сообщается в соцсетях компании.

Представители перевозчика предупредили не отвечать на сообщения, полученные от лица РЖД, но не от официальной группы компании в VK. Также рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам и тем более не передавать никакие данные.

Ранее сообщалось о новой волне мошенничества, которая прокатилась по стране. Теперь злоумышленники в своих корыстных целях используют домовые чаты.