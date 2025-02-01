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Общество

Нижегородцев предупредили о мошенниках, пишущих от лица РЖД

04 февраля 2025 10:59  [94] Общество

Мошенники начали практиковать новую схему обмана в России. Они выдают себя за сотрудников РЖД и пишут пользователям во "ВКонтакте". Об этом сообщается в соцсетях компании.

Представители перевозчика предупредили не отвечать на сообщения, полученные от лица РЖД, но не от официальной группы компании в VK. Также рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам и тем более не передавать никакие данные. 

Ранее сообщалось о новой волне мошенничества, которая прокатилась по стране. Теперь злоумышленники в своих корыстных целях используют домовые чаты. 

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Теги:
мошенники РЖД
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