МВД России рассказало о схеме кражи Telegram-аккаунтов через Wildberries

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МВД РФ рассказало о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram через Wildberries.
Как сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, аферисты продолжают использовать старый шаблон фишинга для получения доступа к аккаунтам Telegram.
На этот раз они предлагают подписаться на официальный сайт и телеграм-канал Wildberries для предпринимателей, используя домен Wildberriesworld.xyz.
В сообщении отмечается, что, несмотря на то, что для подписки авторизация не требуется, мошенники всё же надеются найти поставщиков, которые пойдут на поводу и аферистов и введут свой номер телефона, в результате чего они потеряют доступ к своему аккаунту.
Ранее сообщалось, что новая схема мошенничества под видом "советов по безопасности" появилась в Telegram.
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