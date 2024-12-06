МВД России рассказало о схеме кражи Telegram-аккаунтов через Wildberries Общество

Фото: Telegram-канал Вестник Киберполиции России

МВД РФ рассказало о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram через Wildberries.

Как сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, аферисты продолжают использовать старый шаблон фишинга для получения доступа к аккаунтам Telegram.

На этот раз они предлагают подписаться на официальный сайт и телеграм-канал Wildberries для предпринимателей, используя домен Wildberriesworld.xyz.

В сообщении отмечается, что, несмотря на то, что для подписки авторизация не требуется, мошенники всё же надеются найти поставщиков, которые пойдут на поводу и аферистов и введут свой номер телефона, в результате чего они потеряют доступ к своему аккаунту.

Ранее сообщалось, что новая схема мошенничества под видом "советов по безопасности" появилась в Telegram.