График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2024 12:19  [102] МВД России рассказало о схеме кражи Telegram-аккаунтов через Wildberries
16 декабря 2024 12:08  [101] Разворотную площадку построят для электробусов в ЖК "Цветы" в 2025 году
16 декабря 2024 11:29  [148] Троллейбусы №13 возобновили движение в Нижнем Новгороде
16 декабря 2024 11:26  [107] Почти 6 млн рублей собрали в рамках нижегородского благотворительного проекта "Дарим Добро Детям"
16 декабря 2024 10:58  [139] Завод по переработке строительных отходов построят в Ленинском районе
16 декабря 2024 10:51  [144] Ольга Щетинина: "Набранный темп позволяет двигаться сразу по всем ключевым направлениям"
16 декабря 2024 09:07  [156] Эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов пройдёт в России
16 декабря 2024 08:36  [209] Шестидневная рабочая неделя ждёт нижегородцев в конце декабря
16 декабря 2024 07:59  [218] Температурные качели от -15° до +2° ожидаются в Нижегородской области на неделе
15 декабря 2024 17:10  [411] Порядка 50 нижегородских семей стали победителями и лауреатами конкурса практик семейного добровольчества
Общество

МВД России рассказало о схеме кражи Telegram-аккаунтов через Wildberries

16 декабря 2024 12:19  [102] Общество

Фото: Telegram-канал Вестник Киберполиции России

МВД РФ рассказало о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram через Wildberries.

Как сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, аферисты продолжают использовать старый шаблон фишинга для получения доступа к аккаунтам Telegram.

На этот раз они предлагают подписаться на официальный сайт и телеграм-канал Wildberries для предпринимателей, используя домен Wildberriesworld.xyz.

В сообщении отмечается, что, несмотря на то, что для подписки авторизация не требуется, мошенники всё же надеются найти поставщиков, которые пойдут на поводу и аферистов и введут свой номер телефона, в результате чего они потеряют доступ к своему аккаунту.

Ранее сообщалось, что новая схема мошенничества под видом "советов по безопасности" появилась в Telegram.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража мошенники Социальные сети
Поделиться:
Новости по теме
06 декабря 2024 09:36  [767] Нижегородец похитил более 1 млн рублей со счетов приютившего его друга
15 ноября 2024 16:37  [1008] Более 5 тысяч страниц и каналов соцсетей зарегистрировано в перечне Роскомнадзора
23 октября 2024 09:50  [768] Новая схема мошенничества под видом "советов по безопасности" появилась в Telegram
16 октября 2024 17:52  [819] Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph