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Экономика

Зарплаты курьеров в Нижнем Новгороде выросли в 4 раза

04 февраля 2025 10:48  [142] Экономика

Фото: Александр Воложанин

Доходы курьеров в регионе продолжают расти стремительными темпами. По данным аналитиков hh.ru, за последние пять лет их средняя зарплата увеличилась на 400%, а максимальные предложения достигли 190,4 тысячи рублей в месяц.  

По итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 самых востребованных профессий в Нижегородской области, заняв 12-е место. За год компании разместили более 5 тысяч вакансий, что на 21% больше, чем годом ранее. Высокий спрос на работников привел к росту зарплат, которые теперь превышают средний доход местных жителей более чем на 77 тысяч рублей.  

Тренд на увеличение доходов в этой сфере сохраняется. По данным на январь 2025 года, нижегородские работодатели готовы платить курьерам в среднем 145 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Это: на 32 тысячи больше, чем в январе 2024 года, на 56 тысяч больше, чем в 2023 году,  на 78 тысяч больше, чем в 2022 году,  на 100 тысяч больше, чем в 2021 году,  на 116 тысяч больше, чем в 2020 году.  

Эксперты рынка труда продолжают спорить, сохранится ли этот тренд в 2025 году. Пока же компании продолжают повышать предлагаемые зарплаты, чтобы оперативно находить сотрудников в условиях дефицита кадров.

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Теги:
Зарплата Курьеры Трудоустройство
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