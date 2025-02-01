Зарплаты курьеров в Нижнем Новгороде выросли в 4 раза Экономика

Фото: Александр Воложанин

Доходы курьеров в регионе продолжают расти стремительными темпами. По данным аналитиков hh.ru, за последние пять лет их средняя зарплата увеличилась на 400%, а максимальные предложения достигли 190,4 тысячи рублей в месяц.

По итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 самых востребованных профессий в Нижегородской области, заняв 12-е место. За год компании разместили более 5 тысяч вакансий, что на 21% больше, чем годом ранее. Высокий спрос на работников привел к росту зарплат, которые теперь превышают средний доход местных жителей более чем на 77 тысяч рублей.

Тренд на увеличение доходов в этой сфере сохраняется. По данным на январь 2025 года, нижегородские работодатели готовы платить курьерам в среднем 145 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Это: на 32 тысячи больше, чем в январе 2024 года, на 56 тысяч больше, чем в 2023 году, на 78 тысяч больше, чем в 2022 году, на 100 тысяч больше, чем в 2021 году, на 116 тысяч больше, чем в 2020 году.

Эксперты рынка труда продолжают спорить, сохранится ли этот тренд в 2025 году. Пока же компании продолжают повышать предлагаемые зарплаты, чтобы оперативно находить сотрудников в условиях дефицита кадров.