Наплавной мост через Оку в Павловском округе закрыт с 4 февраля Общество

Фото: администрация Павловского округа

В Павловском районе Нижегородской области начали демонтировать наплавной мост, который используется для пропуска льда. Движение по мосту прекращено с 9:00 4 февраля.

Как сообщается в телеграм-канале округа, конструкцию необходимо разобрать, чтобы предотвратить её повреждение во время ледохода.

Напомним, в декабре уже проводилась подобная процедура из-за необходимости пропуска шуги.

Для жителей района на период демонтажа моста организуют паромную переправу. Об этом ранее распорядился губернатор Глеб Никитин в связи с вскрытием Оки в 200 км от Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что сроки строительства моста через Почаинский овраг озвучат не раньше весны.