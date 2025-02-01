Наплавной мост через Оку в Павловском округе закрыт с 4 февраля

Фото:
В Павловском районе Нижегородской области начали демонтировать наплавной мост, который используется для пропуска льда. Движение по мосту прекращено с 9:00 4 февраля.
Как сообщается в телеграм-канале округа, конструкцию необходимо разобрать, чтобы предотвратить её повреждение во время ледохода.
Напомним, в декабре уже проводилась подобная процедура из-за необходимости пропуска шуги.
Для жителей района на период демонтажа моста организуют паромную переправу. Об этом ранее распорядился губернатор Глеб Никитин в связи с вскрытием Оки в 200 км от Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что сроки строительства моста через Почаинский овраг озвучат не раньше весны.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+