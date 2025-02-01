Wildberries запустил пилотный проект по доставке лекарств из аптек Общество

Wildberries и Russ запустили пилотный проект по бронированию и выдаче лекарств через специальную онлайн-платформу. Об этом сообщила представитель объединенной компании Елизавета Шлеин в интервью телеканалу "360".

Сервис Click&Collect позволяет клиентам забронировать медикаменты и забрать их в одной из ближайших аптек-партнёров. Платформа уже доступна для скачивания на iOS и Android.

На первом этапе тестирования сервис будет работать в определённых районах Москвы, а в будущем планируется его расширение на другие города России.

Первым партнёром проекта стала интернет-аптека POLZAru, специализирующаяся на доставке лекарств по всей стране. Wildberries выступит в роли онлайн-витрины для покупателей, а дистрибьютор возьмёт на себя ответственность за хранение, сборку и доставку заказов в партнёрские аптеки.

Для получения рецептурных препаратов клиентам потребуется предъявить выписанный врачом рецепт. Такие лекарства можно будет заказать только по постоплатной схеме.