День многодетной семьи предложили учредить в Нижегородской области Общество

Фракция ЛДПР в нижегородском Заксобрании предложила законопроект о введении Дня многодетной семьи. Как сообщает пресс-служба НРО ЛДПР, отмечать этот праздник планируется в первое воскресенье сентября.

Идея возникла в ходе заседания Палаты депутатов ЛДПР Нижегородской области, где были рассмотрены успешные законодательные инициативы партии из других регионов страны. Парламентарии остановили выбор на проекте, который наилучшим образом подходит для региона.

Как отмечается, за прошедшие 7 лет число многодетных семей в Нижегородской области выросло более чем на 10 тысяч, что составляет почти 30% от общего числа. Введение нового праздника направлено на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Законопроект будет обсужден на одном из ближайших заседаний профильного комитета регионального парламента.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали соавторами изменений в закон о поддержке многодетных семей.