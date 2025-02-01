Мэрия до сих пор ищет деньги на ливневку около Светлоярского озера Общество

Для решения проблемы подтоплений на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде разработаны два проекта, касающиеся строительства ливневой канализации и очистных сооружений. Однако сроки их реализации пока не определены, выяснило НИА "Нижний Новгород".

В планах – строительство очистных сооружений и инженерных сетей в районе дома №2 на улице Мокроусова, а также прокладка ливневки в окрестностях озера Светлоярского (разговоры об этом ведутся не первый год. — Прим. ред.). Работы должны затронуть улицы Иванова, Стрелковую, Гаугеля, Светлоярскую и Мокроусова.

Кроме того, реконструкция Светлоярской улицы от Станиславского до проспекта 70 лет Октября предполагает организацию отвода дождевой воды с последующей очисткой и сбросом в Пырский канал.

Оба проекта уже получили положительное заключение госэкспертизы, но сроки начала работ и источники финансирования еще не определены, сообщили НИА в городской администрации.

Ранее сообщалось, что нижегородцы пожаловались на огромные лужи на улицах Гаугеля и Светлоярской.