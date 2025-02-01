Большую яму на Казанском шоссе устранили после жалоб нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные службы устранили большую яму на Казанском шоссе у дома № 16 после жалоб нижегородцев. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МБУ "Центр".

Ранее нижегородские водители начали массово жаловаться в соцсетях на пробитые колеса своих авто по данному адресу.

Как пояснили в муниципальном учреждении, дорожный дефект на въезде в Нижний Новгород в районе автосалона устранен во временном варианте. Также в мэрии этот участок шоссе включили в план по ямочному ремонту на этот год.

Напомним, что разбитую дорогу к радиорынку в Верхних Печерах Нижнего Новгорода отремонтируют весной.

Кроме того, дорогу к строящемуся IT-кампусу в Нижнем Новгороде отремонтируют за 11 млн рублей.