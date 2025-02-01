Паром запустили в Павлове на время демонтажа наплавного моста Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

Паром через реку Оку запущен в городе Павлове из-за частичного демонтажа наплавного моста.

Как сообщает региональное ГУАД, 4 февраля года в 7:30 было отмечено существенное повышение уровня воды в реке Оке — до 30 сантиметров. Кроме того, было замечено движение льда в районе наплавного моста в Павлове. В этой связи было принято решение о частичном демонтаже наплавного моста.

Для жителей района на время демонтажа моста организовали паромную переправу, которая будет работать ежедневно с 5:00 до 22:00. Отправляться паром будет каждые полчаса. Для транспортных средств и пассажиров переправа будет бесплатной.

По предварительным оценкам, наплавной мост будет разобран примерно на два дня. После того как ледовая обстановка стабилизируется, переправа будет восстановлена с использованием наплавного моста.

Ситуация находится под контролем областных минтранса и управления автодорог.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил подготовить паромную переправу из-за вскрытия Оки.