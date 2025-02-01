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Экономика

18 млн рублей выделено на борьбу с борщевиком в Нижегородской области

04 февраля 2025 15:30  [81] Экономика

Фото: Александр Воложанин

18 млн рублей выделено на борьбу с борщевиком Сосновского в 2025 году в Нижегородской области, сообщили НИА "Нижний Новгород" в облправительстве.

Деньги пойдут на обработку земель сельхозназначения. Информация о распространении этого растения учитывается при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов.

При этом из ответа на наш запрос следует, что если борщевик растёт на земле, находящейся в чьей-либо собственности, то ответственность за его обработку лежит на собственнике. 

Кстати, примерно столько же денег на эти цели было выделено в регионе и в том году. 

Ранее сообщалось, что меры по борьбе с борщевиком обсудили в нижегородском Заксобрании.


 

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Теги:
Борщевик Минсельхоз
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