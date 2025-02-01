18 млн рублей выделено на борьбу с борщевиком в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

18 млн рублей выделено на борьбу с борщевиком Сосновского в 2025 году в Нижегородской области, сообщили НИА "Нижний Новгород" в облправительстве.

Деньги пойдут на обработку земель сельхозназначения. Информация о распространении этого растения учитывается при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов.

При этом из ответа на наш запрос следует, что если борщевик растёт на земле, находящейся в чьей-либо собственности, то ответственность за его обработку лежит на собственнике.

Кстати, примерно столько же денег на эти цели было выделено в регионе и в том году.

Ранее сообщалось, что меры по борьбе с борщевиком обсудили в нижегородском Заксобрании.



