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Общество

Бессимптомный рак груди нашли у нижегородки при диспансеризации

04 февраля 2025 14:28  [1] Общество

В Нижнем Новгороде у 65-летней женщины выявили рак молочной железы на ранней стадии, хотя никаких тревожных симптомов у нее не было. Опасное заболевание удалось обнаружить во время плановой диспансеризации, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Как рассказала главный врач городской поликлиники №30 Любовь Трефилова, на маммографии у пациентки обнаружили кальцинаты и новообразование. Женщине сразу же выдали направление на УЗИ и биопсию для уточнения диагноза.  

Медики напоминают: рак груди на ранних стадиях полностью излечим, а своевременное обследование спасает жизни. Записаться на диспансеризацию можно через портал пациента.  

Ранее сообщалось о нижегородце, у которого при диспансеризации обнаружили рак легкого.

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Теги:
Медицина и здоровье онкология
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