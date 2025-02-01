Бессимптомный рак груди нашли у нижегородки при диспансеризации Общество

В Нижнем Новгороде у 65-летней женщины выявили рак молочной железы на ранней стадии, хотя никаких тревожных симптомов у нее не было. Опасное заболевание удалось обнаружить во время плановой диспансеризации, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Как рассказала главный врач городской поликлиники №30 Любовь Трефилова, на маммографии у пациентки обнаружили кальцинаты и новообразование. Женщине сразу же выдали направление на УЗИ и биопсию для уточнения диагноза.

Медики напоминают: рак груди на ранних стадиях полностью излечим, а своевременное обследование спасает жизни. Записаться на диспансеризацию можно через портал пациента.

Ранее сообщалось о нижегородце, у которого при диспансеризации обнаружили рак легкого.