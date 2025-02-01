Отель высотой в 9 этажей хотят возвести на перекрестке Нестерова-Ульянова Бизнес

На пересечении улиц Ульянова и Нестерова в Нижнем Новгороде планируется строительство девятиэтажной гостиницы. Соответствующая документация размещена на сайте нижегородского минграда.

Заинтересованность в реализации этого проекта проявляет борская компания ООО "Октава". Компании предстоит разработать проект планировки и межевания территории в течение одного года, крайний срок — январь 2026 года.

Проект охватит участок площадью около 7,5 гектаров, ограниченный улицами Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Ульянова и Пискунова. Площадь самой гостиницы составит 750 квадратных метров, в отеле также предусмотрено наличие подземного паркинга. Другие технические параметры здания будут уточнены в процессе разработки проекта.

Ранее сообщалось, что нижегородские инвесторы могут получить субсидии на модульные гостиницы.