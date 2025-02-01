Сильный снегопад идет на Нижегородскую область Общество

В ГУ МЧС по Нижегородской области предупредили о резком ухудшении погоды, начиная с 4 февраля.

По данным ведомства, уже с сегодняшнего вечера ожидается сильный снегопад. Местами возможно ухудшение видимости до 500 м и менее

Нижегородцев просят сохранять бдительность во время передвижения в местах уборки снега. Также следует помнить о возможном сходе наледи с крыш.

Водителям рекомендовано при управлении машиной соблюдать дистанцию, ограничить скорость и избегать резких маневров.

Ранее сообщалось, что мороз до -10 градусов накроет Нижний Новгород к концу недели.