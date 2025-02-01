Температура выше климатической нормы установится в феврале в Нижегородской области Общество

В начале февраля в Нижегородской области установится температура воздуха выше климатической нормы. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным Гидрометцентра, с 1 по 10 февраля средняя декадная температура воздуха в регионе составит от -1 до -3 градусов. Этот показатель на 8-9 градусов выше средних многолетних значений.

Кроме того, прошедший январь в Нижегородской области синоптики оценили как аномально тёплый. Средняя температура превышала климатические значения на 7-10 градусов, а в отдельные периоды достигала даже 12-14 градусов.

Отмечается, что январь текущего года занял второе место в рейтинге самых тёплых январей, начиная с 1834 года. Рекордсменом стал январь 2020 года. Тогда средняя месячная температура была на 0,3 градуса выше.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад идет на Нижегородскую область.