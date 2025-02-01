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Общество

Школа и три детсада закрылись из-за ОРВИ в Нижегородской области

04 февраля 2025 20:15  [89] Общество

С 27 января по 2 февраля в Нижегородской области зафиксировано около 17,5 тысячи случаев респираторных инфекций без превышения эпидемических порогов.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, обследование прошли 15,7 тысячи человек. У половины обследованных выявили грипп A(H1N1)2009 и вирус гриппа B. Кроме того, были обнаружены риновирусы, сезонные коронавирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы и микоплазма.

Также в регионе сохраняется актуальность COVID-19. За прошедшую неделю зарегистрировано 159 случаев, что на 3,6% меньше, чем на предыдущей неделе.

Для предотвращения распространения инфекций полностью закрыты одна школа и три детских сада, частично – 135 классов и 115 групп в детских садах.

Ранее сообщалось, что 13 человек заболели гепатитом А в Нижегородской области с начала года.

 

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Теги:
Здоровье Здравоохранение Медицина и здоровье
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