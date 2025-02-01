Нижегородский минфин погасил 15 млрд рублей коммерческих кредитов

Министерство финансов Нижегородской области в январе 2025 года закрыло долг перед коммерческими банками на сумму 15 миллиардов рублей.
Глава регионального Минфина Ольга Сулима сообщила, что благодаря погашению этого долга, в структуре госдолга региона теперь более 80 % занимают федеральные бюджетные кредиты. Оставшаяся часть состоит из государственных ценных бумаг (16,1 %) и государственных гарантий (0,7 %).
Для частичного погашения основного долга в январе регион привлек бюджетный кредит в размере 7,2 миллиарда рублей, что позволило пополнить остатки на счетах областного бюджета.
По данным на 1 февраля 2025 года, объем государственного долга области снизился до 161,1 миллиарда рублей, а долговая нагрузка составила 50,6 %. В Минфине подчеркивают, что этот показатель находится в пределах экономической безопасности, установленных правительством РФ.
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