Нижегородский минфин погасил 15 млрд рублей коммерческих кредитов Экономика

Министерство финансов Нижегородской области в январе 2025 года закрыло долг перед коммерческими банками на сумму 15 миллиардов рублей.

Глава регионального Минфина Ольга Сулима сообщила, что благодаря погашению этого долга, в структуре госдолга региона теперь более 80 % занимают федеральные бюджетные кредиты. Оставшаяся часть состоит из государственных ценных бумаг (16,1 %) и государственных гарантий (0,7 %).

Для частичного погашения основного долга в январе регион привлек бюджетный кредит в размере 7,2 миллиарда рублей, что позволило пополнить остатки на счетах областного бюджета.

По данным на 1 февраля 2025 года, объем государственного долга области снизился до 161,1 миллиарда рублей, а долговая нагрузка составила 50,6 %. В Минфине подчеркивают, что этот показатель находится в пределах экономической безопасности, установленных правительством РФ.