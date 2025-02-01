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Экономика

Нижегородский минфин погасил 15 млрд рублей коммерческих кредитов

05 февраля 2025 07:30  [122] Экономика

Министерство финансов Нижегородской области в январе 2025 года закрыло долг перед коммерческими банками на сумму 15 миллиардов рублей.  

Глава регионального Минфина Ольга Сулима сообщила, что благодаря погашению этого долга, в структуре госдолга региона теперь более 80 % занимают федеральные бюджетные кредиты. Оставшаяся часть состоит из государственных ценных бумаг (16,1 %) и государственных гарантий (0,7 %).  

Для частичного погашения основного долга в январе регион привлек бюджетный кредит в размере 7,2 миллиарда рублей, что позволило пополнить остатки на счетах областного бюджета.  

По данным на 1 февраля 2025 года, объем государственного долга области снизился до 161,1 миллиарда рублей, а долговая нагрузка составила 50,6 %. В Минфине подчеркивают, что этот показатель находится в пределах экономической безопасности, установленных правительством РФ.

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Теги:
Кредиты Минфин Ольга Сулима
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