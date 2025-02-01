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Спорт

Техническая готовность ФОКа в Сормове составляет 12%

05 февраля 2025 10:13  [50] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Техническая готовность строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей в Сормове составляет 12% по итогам 2024 года. Такую информацию НИА "Нижний Новгород" предоставили в министерстве спорта Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, на объекте выполнены работы по устройству фундаментной плиты, ведётся оформление документации для подключения электросетей. Предварительный срок завершения строительства сормовского ФОКа - второе полугодие 2025 года.

Минспорта региона в ближайшее время проведет дополнительное совещание с концессионером и представителями подрядных организаций с целью определения мер, необходимых для обеспечения своевременного завершения строительства. В 2024 году объем средств перечисленный концессионеру согласно заявкам составил 232,8 млн рублей. По информации минспорта, найм субподрядных организаций для выполнения работ по договору и финансовые расчеты с ними осуществляются генеральным подрядчиком самостоятельно. 

Напомним, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей ведется в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Нижегородской области (концедент) и ООО "Первая Нижегородская инфраструктура спорта" (концессионер).  

Ранее стало известно, что строительство ФОКа в Сормове застопорилось из-за долгов субподрядчику.

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Теги:
Сормовский район Строительство ФОК
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