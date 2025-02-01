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Происшествия

Главу нижегородского предприятия осудят за невыплату работникам 11 млн рублей

05 февраля 2025 10:50  [109] Происшествия

Начальник деревообрабатывающего предприятия, который не выплачивал зарплату сотрудникам и накопил перед ними задолженность на 11,3 млн рублей, пойдет под суд в Первомайске. Как сообщает Следственный комитет России по Нижегородской области, материалы дела переданы в суд.

Согласно материалам дела, в период с мая по сентябрь 2023 года руководитель компании "Мануфактура" не выплачивал заработную плату своим сотрудникам, хотя имел возможность это сделать. Вместо этого он расходовал средства на другие цели, которые не были приоритетными для бизнеса.

В настоящее время большая часть задолженности перед сотрудниками погашена. Имущество руководителя пока находится под арестом. Дело будет рассматриваться в Дивеевском межрайонном суде.

Следует отметить, что это уже не первый случай задержки заработной платы работникам ООО "Мануфактура". Ранее десятки сотрудников предприятия почти год не получали свои заработанные средства.

Ранее сообщалось, что Ветлужской ЦРБ грозит штраф за выплату зарплат сотрудникам раньше срока.

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Теги:
Зарплата Суд
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