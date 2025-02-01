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Происшествия

Нижегородцы "озолотили" мошенников на 40,5 млн рублей за неделю

05 февраля 2025 19:00  [92] Происшествия

За прошлую неделю в Нижегородской области было зафиксировано 115 преступлений, связанных с мошенничеством.

Как сообщает ГУ МВД России по региону, чаще всего мошенники использовали следующие схемы: предложение дополнительного заработка, звонок от службы безопасности банка и мошенничество при онлайн-покупке.Общий ущерб от действий злоумышленников составил почти 40, 5 млн рублей.

Чтобы предотвратить мошенничество и кражи, сотрудники полиции рекомендуют не совершать финансовых операций по телефону, даже если звонят полицейские, не верить обещаниям высокой доходности, а также избегать покупок через интернет с полной предоплатой.

Ранее сообщалось, что мошенники стали писать нижегородцам от лица РЖД.

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Теги:
Деньги мошенники Мошенничество
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