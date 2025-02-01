На достройку Дома правительства в Нижнем Новгороде выделили 152,6 млн рублей Политика

В 2025 году на завершение строительства Дома правительства в Нижегородском кремле направят 152,6 млн рублей. Объект готов на 93%, сообщили НИА "Нижний Новгород" в управлении делами правительства региона.

В настоящее время строительные работы приостановлены. Сейчас идет подготовка документов для проведения конкурса по выбору подрядчика. После заключения контракта исполнителю предстоит завершить чистовую отделку лестничных пролетов, холлов и коридоров в первом блоке здания.

Также подрядчик займется установкой дверей, электромонтажными работами и подключением системы видеонаблюдения.

В управлении отметили, что достроить здание экономически выгоднее, чем законсервировать его и нести ежегодные расходы на содержание.

Дом правительства начали строить в 2006 году, но проект не раз замораживался из-за нехватки финансирования. Позже его пересмотрели, и строительство возобновилось. В 2018 году завершили третий блок, в 2020-м – второй, а сейчас идет работа над первым. Ввести его в эксплуатацию планируют до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует переехать из пятого корпуса кремля в здание ТЦ "Этажи", которое недавно стало собственностью госпредприятия "Нижегородская областная фармация".

Напомним, что Дом правительства в Нижегородском кремле планировалось достроить еще в 2023 году. На достройку здания в 2018-2020 годах в проекте бюджета было заложено 350 млн рублей.