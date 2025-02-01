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Экономика

Объем ввода жилья в Нижегородской области превысил 2 млн квадратных метров

05 февраля 2025 13:28  [2] Экономика

В 2024 году в Нижегородской области построили 2 млн квадратных метров жилья, что на 8,1% больше, чем в прошлом году. Такие данные опубликовал Нижегородстат.  

55% от общего объема новостроек пришлось на городскую застройку. В регионе было введено 9,6 тысячи жилых домов.  

Напомним, что 2023 год стал рекордным по темпам строительства в Нижегородской области — тогда было возведено более 1,8 млн кв. м жилья, что превысило план на 16% и оказалось на 9% больше, чем в 2022 году.  

В 2024 году регион снова перевыполнил план, увеличив объем строительства на 6%. В общей сложности за последние шесть лет в области ввели около 11 млн квадратных метров жилья.

Ранее сообщалось, что переулок Союзный в Сормове планируется застраивать по механизму КРТ.

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Теги:
Жилье Строительство
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