Дом для расселения аварийного фонда разрешили строить на Автозаводе Общество

В декабре 2024 года в Нижнем Новгороде было выдано разрешение на возведение четырех многоквартирных домов. Строительные работы начнутся в Автозаводском и Нижегородском районах, а также вблизи поселка Новинки. Информация о разрешениях была опубликована на официальном сайте министерства строительства региона.



Одно из разрешений было выдано в начале декабря для проекта в Автозаводском районе. Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода (МКУ "ГлавУКС") получило право строить восьмиэтажный дом на улице Садовой, рядом с домом № 24. Это здание предназначено для переселенцев из аварийного жилья и будет построено в рамках программы расселения. Строительство должно быть завершено не позднее 10 ноября 2025 года, а общая стоимость работ составляет 688 миллионов рублей.



Еще два многоквартирных дома будут возведены компанией CЗ "Спика", входящей в группу девелоперов GloraX. Новостройки появятся в районе, прилегающем к поселку Новинки, и будут включать встроенные помещения общественного назначения. Строительство этих объектов будет осуществляться в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).



Наконец, специализированный застройщик "Альбакор 52" получил разрешение на строительство многоквартирного дома высотой от трех до шести этажей на улице Семашко в Нижегородском районе. Проект был представлен на Архитектурном совете еще в 2021 году, и разрешение на его реализацию было выдано в конце декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что цены на вторичку в 2025 году могут снизиться.