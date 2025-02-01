Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2025 19:18  [49] Всего 2 тысячи ветеранов осталось в Нижнем Новгороде
05 февраля 2025 18:45  [84] Многодетной семье погорельцев из Арзамаса окажут матпомощь
05 февраля 2025 18:42  [68] В Лысковской ЦРБ отремонтировали кабинет медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
05 февраля 2025 18:25  [113] Семьи нижегородцев, погибших в зоне СВО, получили ордена Мужества
05 февраля 2025 17:31  [120] Здание земской управы в Лыскове выставлено на торги
05 февраля 2025 17:19  [114] Иосиф Пригожин рассказал о поисках пропавшего на СВО зятя
05 февраля 2025 16:50  [206] Владимир Соловьев обсудил с нижегородскими журналистами ключевые медиа-вопросы
05 февраля 2025 16:48  [130] Всероссийский научный диктант "Наука во имя Победы" пройдет 8 февраля
05 февраля 2025 16:41  [164] Школы в Приокском районе перешли на дистант из-за отключения воды
05 февраля 2025 16:14  [181] Новая школа на 800 учеников появится в Нижнем Новгороде
Общество

Всего 2 тысячи ветеранов осталось в Нижнем Новгороде

05 февраля 2025 19:18  [49] Общество

2041 ветеран проживает в столице Приволжья по состоянию на 4 февраля 2025 года. 

Как сообщили редакции НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте соцполитики, это фронтовики – участники и инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей и труженики тыла. 

В частности, 51 ветеран был участником или инвалидом войны, воевавшим в составе действующей армии. Ещё 29 участников войны проходили военную службу в частях, не входивших в состав армий. 66 ветеранов были участниками обороны и жителями блокадного Ленинграда. 71 человек были узниками фашистских концлагерей и 1824 ветерана — тружениками тыла.

Средний возраст ветеранов Великой Отечественной войны составляет 97-98 лет.

Ранее сообщалось, что нижегородские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны ВОВ
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2025 10:15  [334] Нижний Новгород и Дзержинск встретят "Поезд Победы"
03 февраля 2025 12:12  [528] Нижегородские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы
03 февраля 2025 09:00  [432] Ветераны-фронтовики Нижнего Новгорода получат звание Почетных граждан
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph