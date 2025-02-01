Всего 2 тысячи ветеранов осталось в Нижнем Новгороде Общество

2041 ветеран проживает в столице Приволжья по состоянию на 4 февраля 2025 года.

Как сообщили редакции НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте соцполитики, это фронтовики – участники и инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей и труженики тыла.

В частности, 51 ветеран был участником или инвалидом войны, воевавшим в составе действующей армии. Ещё 29 участников войны проходили военную службу в частях, не входивших в состав армий. 66 ветеранов были участниками обороны и жителями блокадного Ленинграда. 71 человек были узниками фашистских концлагерей и 1824 ветерана — тружениками тыла.

Средний возраст ветеранов Великой Отечественной войны составляет 97-98 лет.

Ранее сообщалось, что нижегородские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы.