Стартовало благоустройство "Аллеи дружбы" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Анастасия Красушкина, pravda-nn.ru

"Аллея дружбы" появится в Нижнем Новгороде. Как сообщает pravda-nn.ru, она будет находиться между улицей Заломова и склонами над Похвалинским съездом, рядом с Благовещенским монастырём.

Работы по благоустройству новой общественной территории уже начались. После завершения благоустройства аллея станет частью единого пространства Парка 800-летия.

Отмечается, что работы по благоустройству проводятся в рамках программы "Среда 800" силами "Центра 800". Концепция была разработана командой Института развития городской среды Нижегородской области.

В рамках проекта будут обновлены пешеходные дорожки, уложено новое покрытие и установлены малые архитектурные формы. Также планируется высадить около 200 кустарников и разбить 100 квадратных метров цветников.

Все работы будут завершены в текущем году, однако точная дата пока не известна.

Ранее сообщалось, что сроки строительства моста через Почаинский овраг озвучат не раньше весны.