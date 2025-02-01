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Общество

Стартовало благоустройство "Аллеи дружбы" в Нижнем Новгороде

05 февраля 2025 14:16  [98] Общество

Фото: Анастасия Красушкина, pravda-nn.ru

"Аллея дружбы" появится в Нижнем Новгороде. Как сообщает pravda-nn.ru, она будет находиться между улицей Заломова и склонами над Похвалинским съездом, рядом с Благовещенским монастырём. 

Работы по благоустройству новой общественной территории уже начались. После завершения благоустройства аллея станет частью единого пространства Парка 800-летия.

Отмечается, что работы по благоустройству проводятся в рамках программы "Среда 800" силами "Центра 800". Концепция была разработана командой Института развития городской среды Нижегородской области.

В рамках проекта будут обновлены пешеходные дорожки, уложено новое покрытие и установлены малые архитектурные формы. Также планируется высадить около 200 кустарников и разбить 100 квадратных метров цветников.

Все работы будут завершены в текущем году, однако точная дата пока не известна.

Ранее сообщалось, что сроки строительства моста через Почаинский овраг озвучат не раньше весны.

 

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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