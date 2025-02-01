Стартовало благоустройство "Аллеи дружбы" в Нижнем Новгороде

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"Аллея дружбы" появится в Нижнем Новгороде. Как сообщает pravda-nn.ru, она будет находиться между улицей Заломова и склонами над Похвалинским съездом, рядом с Благовещенским монастырём.
Работы по благоустройству новой общественной территории уже начались. После завершения благоустройства аллея станет частью единого пространства Парка 800-летия.
Отмечается, что работы по благоустройству проводятся в рамках программы "Среда 800" силами "Центра 800". Концепция была разработана командой Института развития городской среды Нижегородской области.
В рамках проекта будут обновлены пешеходные дорожки, уложено новое покрытие и установлены малые архитектурные формы. Также планируется высадить около 200 кустарников и разбить 100 квадратных метров цветников.
Все работы будут завершены в текущем году, однако точная дата пока не известна.
Ранее сообщалось, что сроки строительства моста через Почаинский овраг озвучат не раньше весны.
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