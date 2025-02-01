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Происшествия

Мошенник выманил у пенсионерки из Нижнего Новгорода более 8 млн рублей

05 февраля 2025 14:46  [85] Происшествия

В Нижнем Новгороде 78-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества, потеряв 8,4 миллиона рублей.  Как сообщили в пресс-службе полиции, на протяжении трех недель пенсионерке звонил неизвестный через мессенджер, представляясь сотрудником правоохранительных органов.

Он убеждал женщину, что с ее банковского счета уходят средства в недружественную страну, и это может привести к уголовному преследованию. Чтобы "спасти" сбережения, лжеполицейский заставил пенсионерку снять все деньги и перевести их на якобы безопасные счета. Доверчивая женщина выполнила все указания и отправила аферисту 8 447 043 рубля.

Когда лжесотрудник перестал выходить на связь, а деньги не вернулись, пострадавшая обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведется расследование и устанавливаются обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что борчанин перевел мошенникам более 3 млн рублей, поверив в "утечку данных".

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Теги:
Деньги Мошенничество Пенсионеры
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