Мошенник выманил у пенсионерки из Нижнего Новгорода более 8 млн рублей Происшествия

В Нижнем Новгороде 78-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества, потеряв 8,4 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе полиции, на протяжении трех недель пенсионерке звонил неизвестный через мессенджер, представляясь сотрудником правоохранительных органов.

Он убеждал женщину, что с ее банковского счета уходят средства в недружественную страну, и это может привести к уголовному преследованию. Чтобы "спасти" сбережения, лжеполицейский заставил пенсионерку снять все деньги и перевести их на якобы безопасные счета. Доверчивая женщина выполнила все указания и отправила аферисту 8 447 043 рубля.

Когда лжесотрудник перестал выходить на связь, а деньги не вернулись, пострадавшая обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведется расследование и устанавливаются обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что борчанин перевел мошенникам более 3 млн рублей, поверив в "утечку данных".