Полицейские передали в суд дело о банковских махинациях с 84 эпизодами Происшествия

В Нижегородской области завершено расследование крупного уголовного дела, в котором фигурируют 84 эпизода мошенничества. В преступную группу входили четверо выходцев из ближнего зарубежья, их задержали в Ярославле при поддержке местных правоохранителей.

По данным следствия, злоумышленники использовали поддельные документы, чтобы оформлять банковские карты. Затем эти карты продавались третьим лицам, что позволяло участникам схемы получать прибыль.

Следователи собрали исчерпывающую доказательную базу, подтверждающую вину обвиняемых. Им вменяются преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка документов) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот платежных карт).

Кроме того, на задержанных составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ).

Во время расследования суд избрал для фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело передано в суд, где его рассмотрят по существу.

Ранее сообщалось, что новый режим депортации мигрантов введен в Нижегородской области.

Также напомним, что силовики накрыли сеть по легализации мигрантов в Нижнем Новгороде.