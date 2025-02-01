Вязниковскую улицу в Нижнем Новгороде частично закроют до 25 февраля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта напротив дома №2А корпус 1 по улице Вязниковской в Нижнем Новгороде временно ограничат. Как сообщили в городском дептрансе, ограничения будут действовать с 00:01 6 февраля до 23:59 24 февраля. Это связано с ремонтно-восстановительными работами.

Водителям придется объезжать зону перекрытия по прилегающим улицам. Представители профильного департамента просят нижегородцев заранее продумывать маршрут и смотреть на дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что Авиаторскую улицу частично перекрыли в Нижнем Новгороде до 15 мая.

Также сообщалось, что скорость движения на участке улицы Лысогорской ограничили до 10 км/ч.