Вязниковскую улицу в Нижнем Новгороде частично закроют до 25 февраля

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Движение транспорта напротив дома №2А корпус 1 по улице Вязниковской в Нижнем Новгороде временно ограничат. Как сообщили в городском дептрансе, ограничения будут действовать с 00:01 6 февраля до 23:59 24 февраля. Это связано с ремонтно-восстановительными работами.
Водителям придется объезжать зону перекрытия по прилегающим улицам. Представители профильного департамента просят нижегородцев заранее продумывать маршрут и смотреть на дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что Авиаторскую улицу частично перекрыли в Нижнем Новгороде до 15 мая.
Также сообщалось, что скорость движения на участке улицы Лысогорской ограничили до 10 км/ч.
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