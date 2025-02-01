Глеб Никитин вошел в новый состав президиума Госсовета России Политика

Глеб Никитин вошел в новый состав президиума Госсовета России

Президент Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В число 26 членов президиума вошли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и другие.

Секретарем Госсовета остался Алексей Дюмин. В составе также премьер-министр Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, замруководителя администрации Максим Орешкин и начальник управления президента по вопросам Госсовета Владимир Симоненко.

Одновременно из президиума исключены вице-премьер Юрий Трутнев, губернаторы Белгородской, Амурской и Кировской областей Вячеслав Гладков, Василий Орлов и Александр Соколов, а также глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Кубани Вадим Шумков.

Добавим, что предыдущая ротация президиума состоялась в июле 2024 года.