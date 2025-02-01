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Политика

Глеб Никитин вошел в новый состав президиума Госсовета России

05 февраля 2025 17:53  [54] Политика
Глеб Никитин вошел в новый состав президиума Госсовета России

Глеб Никитин вошел в новый состав президиума Госсовета России

Президент Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.  

В число 26 членов президиума вошли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и другие.  

Секретарем Госсовета остался Алексей Дюмин. В составе также премьер-министр Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, замруководителя администрации Максим Орешкин и начальник управления президента по вопросам Госсовета Владимир Симоненко.  

Одновременно из президиума исключены вице-премьер Юрий Трутнев, губернаторы Белгородской, Амурской и Кировской областей Вячеслав Гладков, Василий Орлов и Александр Соколов, а также глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Кубани Вадим Шумков.  

Добавим, что предыдущая ротация президиума состоялась в июле 2024 года.

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Теги:
Владимир Путин Глеб Никитин Правительство РФ
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