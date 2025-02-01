Нижегородский пенсионер заинтересовал Бастрыкина после разборок с должниками Происшествия

В Нижнем Новгороде пенсионер организовал целый бизнес по выбиванию долгов, используя угрозы и силовые методы. По данным РЕН ТВ, его команда разбивает стекла машин, прокалывает колеса и наносит повреждения имуществу.

История дошла до главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, который поручил проверить ситуацию.

Жители города жалуются, что методы выбивания долгов не ограничиваются угрозами. Один из пострадавших оценил ущерб своей машине в 200 тысяч рублей, хотя, по его словам, он выплатил долг еще в 2019 году по решению суда.

Но это не единственный случай. В прошлом году пенсионер с сыном, предположительно, разгромил магазин, потому что остался недоволен работой продавца. Еще раньше его обвиняли в том, что он избил председателя садового товарищества, когда тот потребовал оплатить электричество.

После появления информации о деятельности пенсионера Следственный комитет начал проверку. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления доклад о ходе расследования. В настоящий момент действия нижегородца рассматриваются по статье "Хулиганство".

Ранее в поле зрения главы СКР попал курильщик, устроивший драку в нижегородском автобусе.