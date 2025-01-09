Бастрыкин поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в Нижегородской области Общество

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчёт о ситуации с агрессивными бездомными собаками в Нижегородской области.

Как сообщается d Telegram-канале СК РФ, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину отчитаться о ходе расследования уголовного дела, связанного с бездействием властей в организации отлова бездомных собак.

В социальных сетях сообщили, что бездомные собаки в посёлке Большое Пикино и городе Боре нападают на людей и домашних питомцев. Жители обращались в различные инстанции, но проблема не была решена.

В социальных сетях появилась информация о том, что в посёлке Большое Пикино и городе Боре, бездомные собаки уже долгое время обитают вблизи жилых домов и общественных мест. Животные нападают на людей, в том числе на детей, а также на домашних питомцев. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но проблема так и не была решена.

Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела и дал указание докладывать ему о ходе следственных действий.

Ранее сообщалось, что Алексей Боровский высказался о ситуации с бродячими собаками после жалоб борчан.