15 лет грозит нижегородцу за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере Происшествия

Фото: стоп-кадр ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали в Дзержинске безработного не судимого 30-летнего нижегородца, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, во время обыска в квартире мужчины нашли и конфисковали металлические коробку и чашку с растительным веществом и 37 цветочных горшков.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной массой 193 грамма. Кроме того, у задержанного забрали мобильный телефон, банковскую карту, электронные весы, упаковочный материал и два устройства для измельчения. Все эти предметы, а также биологические образцы и следы ДНК были переданы в экспертно-криминалистический отдел для проведения анализа.

Возбуждено уголовное дело по статье покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что участница наркобанды получила 12 лет колонии в Нижнем Новгороде.