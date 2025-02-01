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Происшествия

Желавший найти работу нижегородец потерял 3 млн рублей

06 февраля 2025 14:40  [105] Происшествия

48-летний житель Автозаводского района пострадал от мошенников, пытаясь найти работу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области,  мужчина разместил своё резюме в интернете. Вскоре ему позвонил человек, который представился работодателем, и предложил лёгкий способ заработка на бирже. Звонивший убедил мужчину, что для начала инвестирования ему нужно лишь внести стартовый капитал на указанный номер счёта.

Нижегородец доверился своему собеседнику и оформил в банке кредит на 500 тысяч рублей, который вместе с личными сбережениями перевёл на указанные реквизиты. После того как мужчина не получил обещанной прибыли, а "работодатель" перестал выходить на связь, мужчина осознал, что стал жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 2,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские передали в суд дело о банковских махинациях с 84 эпизодами.

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Теги:
Мошенничество Трудоустройство
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