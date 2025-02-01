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Общество

Проект ЖК на месте бывшего мукомольного завода создали в Нижнем Новгороде

06 февраля 2025 20:05  [122] Общество

Фото: admgor.nnov.ru

В Нижнем Новгороде разработан проект застройки территории бывшего мукомольного завода. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По имеющимся данным, проект охватывает территорию площадью 44,5 гектара, которая находится в пределах улиц Июльских Дней, Приокской, Интернациональной и реки Оки. Заказчиком работ является СЗ "Спектр", который входит в группу компаний "ПИК".

Ранее застройщик планировал демонтировать оборудование завода, чтобы на его месте возвести жилой комплекс "Мукомольный". Летом 2023 года компания "ПИК" через суд добилась снятия обеспечительных мер, которые препятствовали сносу бывшего предприятия.

Проект разрабатывал "Институт развития агломерации Нижегородской области". С 22 по 31 января состоялись общественные обсуждения по проекту планировки, однако их результаты пока не были обнародованы.

Согласно документации, в рамках жилого комплекса будут построены многоквартирные дома башенного типа. Кроме того, будет проведено благоустройство территории, включающее проезды, тротуары и велосипедные дорожки.

Ранее сообщалось, что объем ввода жилья в Нижегородской области превысил 2 млн квадратных метров.

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Теги:
Городское хозяйство Жилье Строительство
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