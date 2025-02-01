Маршрут Т-83 переведут на госконтракт после слияния Нижнего Новгорода и Кстова Экономика

Маршрут Т-83 переведут на госконтракт после слияния Нижнего Новгорода и Кстова, сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин.

При этом остальные маршруты общественного транспорта окончательно перейдут на регулируемые тарифы с заключением госконтрактов в конце мая.

Также на заседании штаба по транспорту обсуждалось выполнение требования госконтрактов по обязательной установке стационарных валидаторов в салонах транспорта, сообщили в ЦРТС. До конца 2024 года перевозчики подали 172 заявки на установку терминалов, из них 127 выдали до конца декабря, остальные получили в январе. В настоящее время подана заявка на установку еще 126 терминалов. Скоро будет готов график монтажа оборудования. Руководитель ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский сообщил, что в феврале валидаторы установят во всех трамваях "МиНин".

Ранее сообщалось, что опубликован рейтинг самых популярных маршрутов в Нижнем Новгороде.