Опубликован рейтинг самых популярных маршрутов в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде определили самые загруженные маршруты общественного транспорта по итогам января. Данные опубликовал Центр развития транспортных систем региона.

Среди автобусов наибольшим спросом у пассажиров пользовались А-90, А-48, Т-45 и Т-83.

В списке самых востребованных трамваев оказались №417, 7, 6 и 3.

Среди троллейбусов жители города чаще всего выбирали №10, 15 и 5.

Также в январе популярностью пользовались электробусы, особенно маршруты Э-4, Э-12, Э-14 и Э-31.

Ранее сообщалось, что в городе продолжается поиск перевозчиков на автобусные маршруты А-94 и А-55.