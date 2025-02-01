Дом Жарковой на Ильинке могут капитально отремонтировать после жалоб нижегородцев

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Дом Жарковой на улице Ильинской, 74 в Нижнем Новгороде может быть капитально отремонтирован после обращений жителей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении госохраны ОКН Нижегородской области.
Ранее жильцы указанного дома, который является объектом культурного наследия, выражали беспокойство по поводу состояния здания. С их слов, уже несколько лет перекрытия между этажами разрушаются, в стенах появляются трещины, а крыша протекает.
Аварийным и требующим реконструкции многоквартирный дом был признан еще в марте 2023 года. Вопрос о переселении жильцов многоквартирного дома находится в ведении местных властей.
В управлении также добавили, что мэрия готова предоставить управляющей компании бюджетные средства на капремонт, но с одним важным условием: все работы должны проводиться в соответствии с федеральным законодательством, касающимся сохранения объектов культурного наследия.
Ранее сообщалось, что в Лыскове выставлено на торги здание земской управы.
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