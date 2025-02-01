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Общество

Дом Жарковой на Ильинке могут капитально отремонтировать после жалоб нижегородцев

07 февраля 2025 08:25  [113] Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Дом Жарковой на улице Ильинской, 74 в Нижнем Новгороде может быть капитально отремонтирован после обращений жителей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении госохраны ОКН Нижегородской области.

Ранее жильцы указанного дома, который является объектом культурного наследия, выражали беспокойство по поводу состояния здания. С их слов, уже несколько лет перекрытия между этажами разрушаются, в стенах появляются трещины, а крыша протекает.

Аварийным и требующим реконструкции многоквартирный дом был признан еще в марте 2023 года. Вопрос о переселении жильцов многоквартирного дома находится в ведении местных властей. 

В управлении также добавили, что мэрия готова предоставить управляющей компании бюджетные средства на капремонт, но с одним важным условием: все работы должны проводиться в соответствии с федеральным законодательством, касающимся сохранения объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Лыскове выставлено на торги здание земской управы.

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Теги:
Городское хозяйство ОКН
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