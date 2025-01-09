Инвестпроекты по использованию ОКН на Стрелке в Нижнем Новгороде находятся на обсуждении Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжается обсуждение инвестиционных проектов, связанных с использованием объектов культурного наследия, расположенных на Стрелке.

Как сообщили ИА "НТА-Приволжье" в АНО "Центр 800", вопрос о дальнейшем использовании здания исторической "Ярмарочной водозаборной станции" на Стрелке пока остаётся открытым. В настоящее время власти рассматривают несколько инвестиционных предложений.

Напомним, что в рамках программы "Реставрация 800" и в преддверии юбилея Нижнего Новгорода здание было возвращено к своему историческому облику Ранее оно находилось в аварийном состоянии, и на его противоаварийные работы и консервацию было выделено более 39 миллионов рублей из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что начался демонтаж аварийных конструкций нижегородского Дома чекиста.