Сгоревший особняк Вагина в Нижнем Новгороде законсервировали Происшествия

Здание усадьбы Вагина XIX века, расположенное на улице Ильинской, 42, временно законсервировали. Такой шаг позволит предотвратить дальнейшее разрушение и защитить объект культурного наследия от вандализма, пишет ИА "Время Н".

Дом, построенный в 1870-х годах, имеет статус регионального памятника и является частью исторической среды района Започаинья. До пожара, произошедшего в середине января 2025 года, он использовался как жилое здание. В результате возгорания строение получило серьёзные повреждения и оказалось непригодным для проживания.

Как рассказала заместитель руководителя АНО «АСИРИС» Анна Давыдова, консервация проходит при участии инициативных групп: АСИРИСа, Школы реставрации и активистов движения "Том Сойер Фест". В рамках этих работ окна и входы будут надёжно закрыты, а исторические двери передадут на хранение Школе реставрации.

Пожар, охвативший дом на Ильинской, 42, унес жизнь одного человека. Также огонь повредил соседний объект — усадьбу мещанина Е.С. Копылова – цехового А.И. Запольского.

Ранее сообщалось, что нижегородцы начали собирать деньги на восстановление усадьбы Вагина.