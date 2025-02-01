Здание земской управы в Лыскове выставлено на торги Общество

Фото: Telegram-канал АСИРИСа

Объект культурного наследия регионального значения выставлен на продажу в Лыскове. Это дом, в котором с 1917 года располагался Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда по улице Малая Советская, 7.

Как сообщается в Telegram-канале Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды (АСИРИС) Нижегородской области, стартовая цена исторического лота составляет 14 502 340 рублей.

Здание имеет площадь 1140,7 квадратных метра и расположено на земельном участке размером 945 квадратных метров. Чтобы принять участие в торгах, необходимо подать заявку до 12 февраля. Сам аукцион пройдет 17 февраля.

Ранее сообщалось, что сгоревший особняк Вагина в Нижнем Новгороде временно законсервировали.