Здание земской управы в Лыскове выставлено на торги

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Объект культурного наследия регионального значения выставлен на продажу в Лыскове. Это дом, в котором с 1917 года располагался Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда по улице Малая Советская, 7.
Как сообщается в Telegram-канале Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды (АСИРИС) Нижегородской области, стартовая цена исторического лота составляет 14 502 340 рублей.
Здание имеет площадь 1140,7 квадратных метра и расположено на земельном участке размером 945 квадратных метров. Чтобы принять участие в торгах, необходимо подать заявку до 12 февраля. Сам аукцион пройдет 17 февраля.
Ранее сообщалось, что сгоревший особняк Вагина в Нижнем Новгороде временно законсервировали.
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